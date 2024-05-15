Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Salon:Antalya
Hakemler:Vladimir Simonovic (İsviçre), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
Japonya: Yamada, Iwasaki, Nishida, Watanabe, Ishikawa, Hayashi (Kojima, Kurogo, Araki, Seki, Wada, Miyabe, Inoue)
Türkiye: Cansu Özbay, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Vargas, Aslı Kalaç, Tuğba İvegin (Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Ayça Aykaç Altıntaş, İlkin Aydın)
Setler: 25-23, 25-21, 23-25, 20-25, 15-11
Süre: 127 dakika (27, 28, 29, 28, 15)
ANTALYA
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