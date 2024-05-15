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        Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 22:55 Güncelleme: 15.05.2024 - 22:55
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        Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
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        Salon:Antalya

        Hakemler:Vladimir Simonovic (İsviçre), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

        Japonya: Yamada, Iwasaki, Nishida, Watanabe, Ishikawa, Hayashi (Kojima, Kurogo, Araki, Seki, Wada, Miyabe, Inoue)

        Türkiye: Cansu Özbay, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Vargas, Aslı Kalaç, Tuğba İvegin (Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Ayça Aykaç Altıntaş, İlkin Aydın)

        Setler: 25-23, 25-21, 23-25, 20-25, 15-11

        Süre: 127 dakika (27, 28, 29, 28, 15)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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