Alanyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından futbolcular, taktik maçı yaptı.
Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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