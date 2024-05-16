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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:23
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

        Süper Lig'de oynadığı son üç maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 45 puanla haftaya 10. sıradan girdi. 11. sıradaki Yukatel Adana Demirspor'un ise 44 puanı bulunuyor.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynan maçı, Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı.

        Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip ile kart cezalıları Sander Van de Streek ve Erdoğan Yeşilyurt, Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        - Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'daki 20. maçı

        Sezon sonunda görevini bırakacağını açıklayan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor karşılaşmasında Akdeniz ekibinin başında 20. maçına çıkacak.

        Antalyaspor, Yalçın yönetiminde çıktığı 19 Süper Lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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