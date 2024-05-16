Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip ile kart cezalıları Sander Van de Streek ve Erdoğan Yeşilyurt, Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 45 puanla haftaya 10. sıradan girdi. 11. sıradaki Yukatel Adana Demirspor'un ise 44 puanı bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.