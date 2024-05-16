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        Hollanda bayraklı "Oosterdam", Alanya Limanı'na demirledi

        Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:16
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        Hollanda bayraklı "Oosterdam", Alanya Limanı'na demirledi
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        Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Rodos'tan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 285 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

        Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu ABD'li 1973 yolcu ve 785 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

        "Oosterdam", akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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