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        Kumlucalı judocuların hedefi Türkiye şampiyonasında madalya kazanmak

        Antalya'da gerçekleştirilen minikler judo il şampiyonasında 14 derece elde eden Kumlucalı judocular, Türkiye şampiyonasında da madalya kazanmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:11
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        Kumlucalı judocuların hedefi Türkiye şampiyonasında madalya kazanmak
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        Antalya'da gerçekleştirilen minikler judo il şampiyonasında 14 derece elde eden Kumlucalı judocular, Türkiye şampiyonasında da madalya kazanmak istiyor.

        Kumluca Demirspor Kulübü sporcuları, minikler judo il şampiyonasında 3 birincilik, 2 ikincilik, 6 üçüncülük ve 3 beşincilik ile toplamda 14 derece elde etti.

        Başarılı sporcular, Türkiye şampiyonasında da madalya kazanmak için sıkı çalışıyor.

        İlçe Spor Müdürü Erol Koca, yaptığı açıklamada, her geçen gün judoya ilginin arttığını, buna bağlı hem bireysel hem de takım olarak judo branşında büyük başarılara imza atıldığını belirtti.

        Türkiye şampiyonasına katılabilmek için büyük mücadele ortaya koyduklarını aktaran Koca, "Sporcularımız Uşak'ta yapılacak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandılar. Ben sporcularımızın Türkiye şampiyonasında da başarılar elde edeceklerine inanıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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