Kumlucalı judocuların hedefi Türkiye şampiyonasında madalya kazanmak

Antalya'da gerçekleştirilen minikler judo il şampiyonasında 14 derece elde eden Kumlucalı judocular, Türkiye şampiyonasında da madalya kazanmak istiyor.

Kumluca Demirspor Kulübü sporcuları, minikler judo il şampiyonasında 3 birincilik, 2 ikincilik, 6 üçüncülük ve 3 beşincilik ile toplamda 14 derece elde etti.

Başarılı sporcular, Türkiye şampiyonasında da madalya kazanmak için sıkı çalışıyor.

İlçe Spor Müdürü Erol Koca, yaptığı açıklamada, her geçen gün judoya ilginin arttığını, buna bağlı hem bireysel hem de takım olarak judo branşında büyük başarılara imza atıldığını belirtti.