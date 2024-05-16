Alanya'da şurup içen çocuk hastaneye kaldırıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan içen 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan içen 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Konaklı Mahallesi'nde 3 yaşındaki P.A.Ö. evinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şurubu içti.
Bir süre sonra rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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