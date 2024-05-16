Antalya'da bir otobüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otobüs yandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otobüs yandı.
Ünsal Mahallesi 5069 Sokak'taki tamir servisine gelen 34 KFY 953 plakalı otobüs bakım yapılırken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.
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