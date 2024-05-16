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        Antalya'da bir otobüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otobüs yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:04
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        Antalya'da bir otobüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otobüs yandı.

        Ünsal Mahallesi 5069 Sokak'taki tamir servisine gelen 34 KFY 953 plakalı otobüs bakım yapılırken alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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