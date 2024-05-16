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        "Uluslararası Antalya Türkiye Fly 2 Troy Festivali" 19 Mayıs'ta yapılacak

        Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şube Başkanı Nazif Eken, "Uluslararası Antalya Türkiye Fly 2 Troy Festivali"nin 19 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:12
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        "Uluslararası Antalya Türkiye Fly 2 Troy Festivali" 19 Mayıs'ta yapılacak
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        Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şube Başkanı Nazif Eken, "Uluslararası Antalya Türkiye Fly 2 Troy Festivali"nin 19 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

        THK Antalya Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivale ilişkin şube binasında basın toplantısı yapıldı.

        Eken, burada yaptığı açıklamada, festivalin oldukça kapsamlı bir programla düzenleneceğini söyledi.

        Festivalin, dünyanın çeşitli ülkelerinden misafirleri ağırlayacağını belirten Eken, "Dün itibarıyla Almanya, İtalya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un olduğu 6 farklı ülkeden misafirlerimiz ve aileleri 18 uçakla ülkemize geldi. Bu programla ülkemizin yaklaşık 170 bin üyesi olan sivil havacılık alanında Avrupa'da ve dünyada tanıtımının yapılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

        - "Gençlerimize havacılığı sevdirmeyi hedefliyoruz"

        Misafirlerin festival kapsamında özel bir rota ile Türkiye'nin kültürel miras alanlarını gezeceğini aktaran Eken, önce Çanakkale ve İzmir'i ziyaret edeceklerini ardından Antalya'daki festivale katılacaklarını vurguladı.

        Festivalin, Antalya Karain Havacılık Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirten Eken, şunları kaydetti:

        "19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği içerisinde bir festivalimiz olacak. Burada THK'yi yeniden halkımızla kucaklaştırmayı, bayramımızı coşkuyla kutlamayı ve gençlerimize havacılığı sevdirmeyi hedefliyoruz. Festivalimiz için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir çalışma yaptık. Antalya'daki çeşitli okullardan 50 öğrencimizi, genç kanat adayımızı uçaklarla gökyüzüne çıkaracağız. Festivalimizde, jet ve model uçakların akrobasi gösterileri ve hava araçlarının gösterileri yer alacak. Halkımız için renkli etkinliklerin yer alacağı festivalde ayrıca Devlet Opera ve Bale sanatçıları da konser verecek."

        Eken, festivalin ardından yurt dışından gelen sivil havacıların 16 günlük rotada yer alan Adana, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Zeugma Müzesi, Adıyaman Nemrut, Trabzon Sümela Manastırı, Nevşehir Kapadokya, SUSHM Havacılık Müzesi ve İstanbul'da ziyaretlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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