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        Deri ve Kürk Fuarı yerli üreticiler ile yabancı alıcıları Antalya'da buluşturdu

        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen 12. Deri ve Kürk (Leather&Fur) Fuarı, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:22
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        Deri ve Kürk Fuarı yerli üreticiler ile yabancı alıcıları Antalya'da buluşturdu
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        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen 12. Deri ve Kürk (Leather&Fur) Fuarı, Antalya'da başladı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuara, Türkiye'den 70 firma, 20 ülkeden 1200 yabancı ziyaretçi katıldı.

        TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, AA muhabirine, 12'ncisini gerçekleştirdikleri fuarın, sektörün ihracatına önemli ölçüde katkı sunduğunu söyledi.

        Fuarda 70 yerli firmanın 5 bin yeni model ve tasarımını sergilediğini belirten Sarıgül, yabancı alıcıları yerli üreticilerle buluşturduklarını belirtti. Fuarda ihracatın ilk adımlarının atıldığını vurgulayan Sarıgül, "Fuar sektörümüz için bir can suyu. Dünyadaki sıkıntılar, küresel durgunluk ve büyük pazarımız Rusya'daki savaşın etkileri sektörün ihracatına olumsuz yansıdı. Fuardan sektör ihracatına yaklaşık 50- 60 milyon dolarlık katkı bekliyoruz." diye konuştu.

        Sarıgül, sektör olarak fuarı önemsediklerini, bu açıdan yılda 2 kez düzenlediklerini bildirdi.

        İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gözmen de fuarın yeni pazarlar konusunda üreticilere yol gösterici nitelikte olduğunu dile getirdi.

        Yerli firmaların fuarda kendi ürünlerini sergileyerek yeni siparişler aldığını belirten Gözmen, uzun yıllar sürecek ticaret dostluğunun temelleri atıldığını kaydetti.

        Fuara ABD ve Avrupa ülkelerinden katılımın yoğun olduğunu ifade eden Gözmen, ihracatta da bu pazarların aktif rol üstlenmeye başladığını vurguladı.

        Fuar, 19 Mayıs'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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