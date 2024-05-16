Kültür ve Turizm Bakanlığı ile OPET arasında "Sillyon Antik Kenti Sponsorluk Protokolü" imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile OPET arasında "Sillyon Antik Kenti" kazılarına ilişkin sponsorluk protokolü imzalandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen imza törenine, Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Sillyon Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran katıldı.

Zoroğlu, buradaki konuşmasında, 2023 yılında 380 milyon liralık bir ödenekle kentin farklı bölgelerinde önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Ödeneğin 190 milyon lirasını kazılara aktararak "Geleceğe Miras Projesi"ni yürüttüklerini belirten Zoroğlu, "Side, Olimpos, Faselis ve Syedra gibi antik kentlerde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız kültürel mirasa sahip çıkarmak, kazmak ve korumak. Aynı zamanda Antalya'da, Türkiye'nin turizm başkenti dediğimiz bir destinasyonda gastronomi, kültür turizmini ve nitelikli turist profilini yani nitelikli turizm ürünlerini harekete geçirmektir." dedi. Zoroğlu, Bakanlıkça başlatılan "Gece Müzeciliği" projesinin de kente önemli katkılar sunduğunu ve iyi dönüşler aldıklarını kaydetti.

Bu kapsamda kültürel mirasa yapılan tüm yatırımların önemli olduğunu vurgulayan Zoroğlu, şunları kaydetti: "OPET'in desteği, maddi yatırımın yanı sıra iletişim kabiliyetleri açısında önemsiyoruz. Kurumsal iletişimin gücü, Sillyon'un hem dünyada hem de Türkiye'de görünür hale getirilmesinde çok önemli. Belek, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri, hemen yakınımızda Aspendos var. Aspendos'ta önemli bir turizm hareketi var. Ama bizim daha farklı destinasyonlara ihtiyacımız var. Amacımız Londra'dan, Berlin'den, Amerika'dan ve Uzak Doğu'dan birçok turistin kendi rezervasyonunu, gezi planını yaptığı, ören yerlerini ziyaret ettiği bir ekosistem yaratmak istiyoruz. O yüzden kısa aralıklarla insanların ziyaret edebileceği farklı noktalar olması çok önemli."

- "Sillyon yeni bir başlangıç" OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ise kurum olarak 2005'den bu yana "Tarihe Saygı" projesini yürüttüklerini anlattı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Öztürk, "Bu projemizin sürdürülebilir, bu kadar tarihi zenginlikleri olan bir ülkede başka yerlere değmesini sağlamalıyız diye düşünürken önümüze Sillyon çıktı. Biz de Çanakkale'ye bu kadar yıl hizmet ettik şimdi projemizdeki hizmetimizi başka yörelere kaydıralım istedik. Ve projemiz Antalya'ya doğru bir yolculuğa çıktı. Bizim için Sillyon yeni bir başlangıç. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da sponsorluğun Sillyon gibi tarihin derinliklerinde kalmış arkeolojik ve tarihsel bir alanının bilim dünyasıyla buluşmasına destek olacağını vurguladı. Sillyon Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran, kazı çalışmalarının 2020'den bu yana Pamukkale Üniversitesince yürütüldüğünü dile getirdi. Çalışmaların bu yıl "Gelece Miras Projesi" ile ivme kazandığını vurgulayan Taşkıran, "Farkındalık yaratarak ve sürdürülebilir bir konseptte Sillyon'un korunması ve araştırılmasını amaçladığımız çalışmalar bu sponsorlukla daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.