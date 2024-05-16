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        Alanya'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 19:06 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:06
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        Alanya'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray ve Kızlarpınarı mahallelerinde 6 iş yerinden 50 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı şüpheliler K.A, K.D. ve K.M.K.A'nın gerçekleştirdiğini tespit ederek gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.M.K.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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