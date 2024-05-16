Alanya'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.M.K.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı şüpheliler K.A, K.D. ve K.M.K.A'nın gerçekleştirdiğini tespit ederek gözaltına aldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray ve Kızlarpınarı mahallelerinde 6 iş yerinden 50 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

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