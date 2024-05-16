Antalya'da 18 engelli genç temsili askerlik yaptı

Antalya'da Dünya Engelliler Haftası kapsamında 18 engelli genç düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen temsili askerlik ve yemin törenine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Gürbüz, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Komando Albay Mehmet Kayhan, ilçe kaymakamları ve engelli gençlerin aileleri katıldı.

Zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle askerlik hizmetini yerine getiremeyen özel bireyler için düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.