23'üncü Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başladı.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğin ilk gününde, Ayışığı Parkı'nda açılış seremonisi düzenlendi.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, buradaki konuşmasında, Kemer bölgesinin sürdürülebilir turizm anlamındaki en önemli aktivitelerinden birinin dalış olduğunu söyledi.

İlçede 20'ye yakın dalış noktası olduğunu belirten Solmaz, "Yılda yaklaşık 100 binin üzerinde insanın dalış yaptığı kanaatindeyim. Yani denizin altı ayrı bir dünya. Buraya gelen misafirlerimizin en azından bir kere suyun altını görmesini isterim. Organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ise festivalin desteğiyle Kemer'i dünya arkeoloji ve sualtı arkeoloji sahnesine taşıdıklarını söyledi. Festivalin bu konudaki tanıtıma katkı sağladığını vurgulayan Öniz, şöyle konuştu: "Dünyada pek çok insan Antalya diye bir kent ve Kemer diye bir ilçe olduğunu öğrendi. Şu anda dünyada sualtı fotoğrafçıları, sualtı arkeologları Kemer'i sualtı fotoğrafçılığıyla, sualtı arkeolojisi sayesinde çok yakından biliyorlar. Bunu başardık. Festivalimize Mauritius'dan Cibuti'ye, Mozambik'ten Madagaskar'a ve Kenya'dan Portekiz'e kadar 14'ü Afrika, 3'ü Avrupa ülkesi olmak üzere 17 ülkeden kültür bakanlıkları uzmanları katılıyor. Uzmanlar şu an UNESCO adına ve Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) adına buradalar, eğitim alıyorlar ve devletlerarası bir eğitimdeler."