Antalya DOB sanatçıları 19 Mayıs'ta "Müze Konseri" verecek

19 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'da sahnelenecek konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebilecek.

Konserde sanatçılar, Giuseppe Verdi'nin "Nabucco ve La Traviata", Emmerich Kalman'ın "Şen Dul ve Çardaş Prensesi", Jacques Offenbach'ın "Barcarolle", Georges Bizet'in "Carmen", Felix Körling'in "Gençlik Marşı", Musa Süreyya'nın "Vatan Marşı" ve Muammer Sun'un "19 Mayıs Marşı ve İzmir Marşı" eserlerini piyano eşliğinde seslendirilecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, bayrama özel hazırlanan repertuvarın seslendirileceği konser, Antalya Müzesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda "Müze Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

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