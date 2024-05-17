Deri konfeksiyonda ihracatın yüzde 60'ını ABD ve Avrupa ülkeleri oluşturuyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Önceki yıllarda en fazla Rusya'ya ihracat yapan deri konfeksiyon sektörü, savaş nedeniyle bu yıl ilk 4 aydaki yaklaşık 30 milyon dolarlık ihracatının yüzde 60'ını ABD ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Deri ve Kürk (Leather&Fur) Fuarı, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 20 ülkeden 1200 alıcının katılımıyla başladı.

TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, AA muhabirine, fuarın deri konfeksiyon ihracatına önemli katkı sağladığını söyledi.

Geçen yıla göre ihracatta yüzde 28'lik düşüş yaşandığını ancak yılın ikinci yarısından itibaren biraz hareketlilik beklediklerini anlatan Sarıgül, "Geçen yıl deri konfeksiyonunda 226 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Bu yıl 2023 rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü yıla düşüşle başladık, 2023'ün rakamını yakalayabilirsek kendimizi başarılı sayacağız." dedi.

Sarıgül, ihracattaki düşüşü ana pazar Rusya'nın Ukrayna ile savaşına ve dünyadaki küresel durgunluğa bağladı. Küresel salgın döneminde sektörün ihracatta başarılı bir tabloyu yakaladığını ancak salgın sonrası düşüşün hakim olduğunu ifade eden Sarıgül, sektör olarak alternatif pazarlara yöneldiklerini kaydetti.

Antalya'da yılda 2 defa yerli firmalar ile yabancı alıcıları bir araya getirerek fuar düzenlediklerini hatırlatan Sarıgül, fuarın dışında ticari heyet ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktardı. Bunların da olumlu etkilerini görmeye başladıklarına işaret eden Sarıgül, "Sektör olarak şu anda en fazla ABD ve Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Rusya hala önemli pazarımız ama daha çok ihracatımız ABD ve Avrupa'ya dönüyor. Yeni hedef burası. Yönümüzü ABD ve Avrupa'ya doğru değiştirdik, Rusya'dan kaynaklanan açığı buradan kapatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.