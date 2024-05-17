Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere yönelik trafik eğitimlerini sürdürüyor
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki çeşitli okullarda yürütülen trafik bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki çeşitli okullarda yürütülen trafik bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.
Eğitim programları kapsamında ekipler, Minik Afacanlar Anaokulu, Kaptan Yuva Anaokulu, Elma Şekeri Anaokulu, Özel Kaş Gelişim Gündüz Bakımevi ve Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.
"Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla düzenlenen eğitimlerde ekipler, öğrencilere trafik kurallarına uygun davranış kazandırılması ve trafik kültürünün erken yaşta aşılayabilmek amacıyla farkındalık eğitimi verdi.
Eğitimlerde öğrencilere ayrıca, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye" kampanyalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.