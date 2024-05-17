Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere yönelik trafik eğitimlerini sürdürüyor

Eğitimlerde öğrencilere ayrıca, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye" kampanyalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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