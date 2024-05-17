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        İbradı'da "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi tanıtıldı

        Antalya'nın İbradı ilçesinde jandarma ekiplerince "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:44
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        İbradı'da "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi tanıtıldı
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        Antalya'nın İbradı ilçesinde jandarma ekiplerince "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi tanıtıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İbradı İlçe Jandarma Komutanlığınca düğünlerde silah atılmasının önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda vatandaşların yoğunlukta bulundukları alanlarda "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi tanıtımı için stantlar kuruldu.

        Jandarma ekipleri stantları ziyaret edenlere ve bölgedeki vatandaşlara projeye ilişkin broşür dağıtarak, bilgilendirme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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