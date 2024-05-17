İbradı'da "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi tanıtıldı
Antalya'nın İbradı ilçesinde jandarma ekiplerince "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi tanıtıldı.
Antalya'nın İbradı ilçesinde jandarma ekiplerince "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi tanıtıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İbradı İlçe Jandarma Komutanlığınca düğünlerde silah atılmasının önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda vatandaşların yoğunlukta bulundukları alanlarda "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi tanıtımı için stantlar kuruldu.
Jandarma ekipleri stantları ziyaret edenlere ve bölgedeki vatandaşlara projeye ilişkin broşür dağıtarak, bilgilendirme yaptı.
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