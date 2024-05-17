İbradı'da "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi tanıtıldı

Jandarma ekipleri stantları ziyaret edenlere ve bölgedeki vatandaşlara projeye ilişkin broşür dağıtarak, bilgilendirme yaptı.

Bu kapsamda vatandaşların yoğunlukta bulundukları alanlarda "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi tanıtımı için stantlar kuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İbradı İlçe Jandarma Komutanlığınca düğünlerde silah atılmasının önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

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