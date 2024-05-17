Alanyaspor, Samsunspor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
5'e 2 top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, çıkış koşuları çalışmasıyla sona erdi.
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