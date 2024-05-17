Antalya'da menülerinde Türk lirası ibaresi olmayan işletmeye para cezası kesildi

50 bin lira ceza uygulanan işletmeye, menülerdeki eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği, süre sonunda tekrar denetim yapılacağı öğrenildi.

Bu kapsamda ekiplerce, Serik ilçesindeki Akçaalan Mahallesi'nde bir restoranda denetim yapıldı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir restorana, menülerindeki fiyatların karşısında Türk lirası ibaresi olmaması sebebiyle 50 bin lira ceza kesildi.

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