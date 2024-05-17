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        Antalya'daki Düden Şelalesi atıklardan arındırıldı

        Antalya'da yılın ilk çeyreğinde 82 bin ziyaretçi ağırlayan Düden Şelalesi'nde temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:12
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        Antalya'daki Düden Şelalesi atıklardan arındırıldı
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        Antalya'da yılın ilk çeyreğinde 82 bin ziyaretçi ağırlayan Düden Şelalesi'nde temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

        Kepez ilçesinde bulunan doğa harikalarından Düden Şelalesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu üyelerince şelale alanında temizlik yapıldı.

        Temizlik ve bakım çalışmasında, şelalenin döküldüğü noktada ve aktığı güzergahtaki uzayan dal ve otlar budandı.

        Ziyaretçiler tarafından atılan ve suyun getirdiği plastik, evsel ve ambalaj atıkları toplandı.

        Temizlik çalışmasına katılan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, vatandaşların daha dikkatli ve bilinçli olması konusunda çağrıda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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