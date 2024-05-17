Antalya'da leylek, avladığı kurbağayla beslenirken görüntülendi

Bu fotokapanlardan biri leyleğin gagasıyla avladığı kurbağayla beslenmesini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğünce yaban hayatı çeşitliliğini görüntülemek için ilin dağlık ve ormanlık bölgelerine fotokapanlar konuldu.

Antalya'da bir leyleğin avladığı kurbağa ile beslenmesi fotokapanla kaydedildi.

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