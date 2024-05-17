Antalya'da leylek, avladığı kurbağayla beslenirken görüntülendi
Antalya'da bir leyleğin avladığı kurbağa ile beslenmesi fotokapanla kaydedildi.
Antalya'da bir leyleğin avladığı kurbağa ile beslenmesi fotokapanla kaydedildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğünce yaban hayatı çeşitliliğini görüntülemek için ilin dağlık ve ormanlık bölgelerine fotokapanlar konuldu.
Bu fotokapanlardan biri leyleğin gagasıyla avladığı kurbağayla beslenmesini kaydetti.
Kayıtta, bir su kenarındaki leyleğin gagasındaki kurbağayı suya batırıp çıkarması görülüyor.
Müdürlüğün sosyal medya hesabından söz konusu görüntü, "Hijyen çok önemli, yıkamadan yer miyim?" ifadeleriyle paylaşıldı.
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