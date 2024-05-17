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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Antalya'nın Serik ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:23
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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 25 tabanca ve şarjörler ele geçirildi.

        Adreste bulunan A.İ, E.A. ve C.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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