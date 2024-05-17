Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 25 tabanca ve şarjörler ele geçirildi.
Adreste bulunan A.İ, E.A. ve C.A. gözaltına alındı.
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