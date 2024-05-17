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        Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:43
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        Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
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        Salon:Antalya

        Hakemler:Angela Grass (Brezilya), Sonja Simonovska (Karadağ)

        Japonya: Iwasaki, Ishikawa, Watanabe, Hayashi, Koga, Yamada (Kojima, Kurogo, Fukudome, Airi, Araki)

        Almanya: Alsmeier, Weitzel, Drewniok, Stigrot, Schölzel, Kastner (Pogany, Stautz, Kindermann, Strubbe, Straube, Cekulaev)

        Setler: 25-21, 25-15, 25-22

        Süre: 71 dakika (22, 21, 28)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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