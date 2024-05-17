Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2023 mali yılı kesin hesapları kabul edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı kesin gelir bütçesi 10 milyar 539 milyon 371 bin lira, kesin gider bütçesi de 9 milyar 201 milyon 572 bin lira olarak gerçekleşti.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı devam meclisi, 48 gündem maddesini görüşmek üzere Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında toplandı.

CHP Grup Sözcüsü Büşra Özdemir meclis üyelerine Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 mali yılı kesin hesabı konusunda bilgilendirme yaptı. Geçen yıl 425 milyon lira iç banka kredisi kullanıldığını, dış borçlanma kredisi kullanılmadığını belirten Özdemir, 2023 yılı kesin gelir bütçesinin 10 milyar 539 milyon 371 bin lira, kesin gider bütçesinin de 9 milyar 201 milyon 572 bin lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.