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        Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2, Alanya'da başladı

        Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2, 8 ülkeden 8 takımın katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 19:07 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:07
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        Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2, Alanya'da başladı
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        Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2, 8 ülkeden 8 takımın katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde, 4 karşılaşma yapıldı. B Grubu'nda Avusturya temsilcisi AHTC Wien ile karşılaşan Gaziantep Polisgücü, rakibini 3-2 mağlup etti.

        Günün diğer karşılaşmalarında ise A Grubu'nda İrlanda'nın UCD Ladies HC takımı Çekya temsilcisi HC 1972 Rakovnik'i 4-0, İskoçya'nın Edinburgh University HC ekibi, Galler'den Swansea HC'yi 1-0, B Grubu'nda Fransa'nın Cambrai HC takımı, Litvanya temsilcisi Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 3-2'yi yendi.

        Gaziantep Polisgücü, yarın Cambrai HC ile şampiyonadaki ikinci maçına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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