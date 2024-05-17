Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2, Alanya'da başladı

Günün diğer karşılaşmalarında ise A Grubu'nda İrlanda'nın UCD Ladies HC takımı Çekya temsilcisi HC 1972 Rakovnik'i 4-0, İskoçya'nın Edinburgh University HC ekibi, Galler'den Swansea HC'yi 1-0, B Grubu'nda Fransa'nın Cambrai HC takımı, Litvanya temsilcisi Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 3-2'yi yendi.

Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde, 4 karşılaşma yapıldı. B Grubu'nda Avusturya temsilcisi AHTC Wien ile karşılaşan Gaziantep Polisgücü, rakibini 3-2 mağlup etti.

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