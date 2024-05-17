Alanya'da duvara çarpıp yanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Yeşilöz Mahallesi eski Gazipaşa yolu güzergahında beton duvara çarptı. Alev alan araç, yanmaya başladı.

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