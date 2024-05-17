Alanya'da duvara çarpıp yanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde duvara çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde duvara çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Yeşilöz Mahallesi eski Gazipaşa yolu güzergahında beton duvara çarptı. Alev alan araç, yanmaya başladı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesetler, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.