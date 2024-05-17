Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran
Bitexen Antalyaspor: Leite, Amar, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Kaluzinski, Güray Vural, Safuri, Saric, Larsson, Buksa, Assombalonga
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan, Michut, Mendoza, Dorukhan Toköz, Muanza, Alioui
Gol: Dk. 30 Mendoza (Kendi kalesine) (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 45 Atal (Yukatel Adana Demirspor)
ANTALYA
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