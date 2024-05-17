Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran
Bitexen Antalyaspor: Leite, Amar, Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 81 Naldo), Kaluzinski, Güray Vural, Safuri (Dk. 86 Ufuk Akyol), Saric (Dk. 75 Milosevic), Larsson, Buksa, Assombalonga (Dk. 81 Emre Uzun)
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev (Dk. 90+2 Deniz Eren Dönmezer), Atal, Gravillon, İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan (Dk. 90+2 Ozan Demirbağ), Michut, Mendoza, Dorukhan Toköz (Dk. 84 İzzet Çelik), Muanza (Dk. 55 Yusuf Barasi), Alioui (Dk. 46 Aimbetov)
Goller: Dk. 30 Mendoza (Kendi kalesine), Dk. 74 Mert Yılmaz (Bitexen Antalyaspor), Dk. 65 Aimbetov (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Atal (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 76 Mert Yılmaz (Bitexen Antalyaspor)
ANTALYA
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