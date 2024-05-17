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        Voleybolda milli maçların ardından

        Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında, kadınlarda ilk haftanın dördüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:43
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        Voleybolda milli maçların ardından
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        Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında, kadınlarda ilk haftanın dördüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

        Antalya Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Almanya'yı 3-0 yenen Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Kotona Hayashi, karşılaşma sonrası değerlendirmesinde, 3'te 3 yaparak yollarına devam ettiklerini söyledi.

        Milletler Ligi'nde güzel galibiyetler elde ettiklerini ifade eden Hayashi, "Önümüzde çok fazla maç var, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

        Günün diğer karşılaşmasında Fransa'yı 3-0 mağlup eden Polonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Agnieszka Korneluk ise "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bundan sonra iki maçımız daha var. Yarın Hollanda ile karşılaşacağız. Antalya ayağının son günü olan 19 Mayıs'ta Japonya ile maç yapacağız. Gittikçe heyecan artacak, kalan maçlarımıza odaklandık." açıklamasını yaptı.

        Günün son maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenen İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Yasmina Akrari de Antalya'daki voleybolseverlerin desteğinin etkileyici olduğunu dile getirdi.

        Akrari, "Olimpiyat yolunda alabildiğimiz her seti alacağız. Onun için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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