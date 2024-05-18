Fransa bayraklı "L'austral", Alanya Limanı'na demirledi
Fransa bayraklı "L'austral" adlı kruvaziyer, 180 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Fransa bayraklı "L'austral" adlı kruvaziyer, 180 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Kuşadası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 142 metrelik kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı.
Gemide, çoğu ABD'li 180 yolcu ve 142 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, gün boyunca ilçe merkezinde turistik ziyaretlerde bulunacak.
"L'austral", akşam Antalya'ya hareket edecek.
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