Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da akaryakıt istasyonunda motosiklette çıkan yangın güvenlik kamerasında

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki motosiklette çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da akaryakıt istasyonunda motosiklette çıkan yangın güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki motosiklette çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kimliği henüz öğrenilemeyen motosikletli, Avsallar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

        Sürücü inmek üzereyken motosiklet, alt kısmından bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarınca yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın söndürüldü.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, akaryakıt istasyonundaki marketin önüne gelen motosikletin alev alması, sürücünün motosikletten düşerek alevlerden kaçması ve istasyon çalışanlarının yangına müdahalesi yer alıyor.

        Sürücünün yangında yaralanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap

        Benzer Haberler

        TCG Gaziantep ve TCG Karayel gemileri Finike Limanı'na demirledi
        TCG Gaziantep ve TCG Karayel gemileri Finike Limanı'na demirledi
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        'Kelek' karpuz, kavun 'ayıplı ürün' statüsünde
        'Kelek' karpuz, kavun 'ayıplı ürün' statüsünde
        Fransa bayraklı "L'austral", Alanya Limanı'na demirledi
        Fransa bayraklı "L'austral", Alanya Limanı'na demirledi
        Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Devlet Tiyatroları Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
        Devlet Tiyatroları Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı