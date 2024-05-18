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        Serik Belediyespor genel kurul kararı aldı

        TFF 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da seçimli olağan genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.,

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:49
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        Serik Belediyespor genel kurul kararı aldı
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        TFF 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da seçimli olağan genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.,

        Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda, kulüp tüzüğünün 10. maddesi gereğince seçimli olağan genel kurulu toplama kararı alındığı belirtildi.

        Genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü saat 11.00 da Serik Belediyesi Toplantı salonunda yapılacağı aktarılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın ikinci oturumun yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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