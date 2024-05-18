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        Antalyaspor, teknik direktör Alex De Souza ile anlaştı

        Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex De Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:46
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        Antalyaspor, teknik direktör Alex De Souza ile anlaştı
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        Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex De Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

        Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağını hatırlattı.

        Kulüpte gelecek yıl için birçok teknik direktörün gündeme geldiğini ifade eden Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz." diye konuştu.

        Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." ifadelerini kullandı.

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