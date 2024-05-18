Antalya'da ters yönde ilerleyen otomobil cep telefonuyla görüntülendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 ADT 330 plakalı otomobil, ters yönde seyretti.
Trafik güvenliğinin tehlikeye atıldığı o anlar, başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
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