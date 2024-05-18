Antalya'da denizde çuvala takılan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

Amatör balıkçı Veysel Manavoğlu, Konaklı Mahallesi açıklarında tekneyle avlandığı sırada bir caretta caretta yavrusunun denize atılan çuvala takıldığını fark etti.

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