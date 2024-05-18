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        Antalya'da denizde çuvala takılan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çuvala takılan caretta caretta yavrusu, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:16
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        Antalya'da denizde çuvala takılan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çuvala takılan caretta caretta yavrusu, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.

        Amatör balıkçı Veysel Manavoğlu, Konaklı Mahallesi açıklarında tekneyle avlandığı sırada bir caretta caretta yavrusunun denize atılan çuvala takıldığını fark etti.

        Manavoğlu, tekneye aldığı caretta carettayı çuvaldan kurtararak yeniden denize bıraktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, Manavoğlu'nun yavruyu sudan çıkarttıktan sonra çuvaldan kurtarıp denize bıraktığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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