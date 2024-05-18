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        "Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali" başladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali", Mandolin Topluluğu konseriyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:34 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:34
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        "Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali" başladı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali", Mandolin Topluluğu konseriyle başladı.

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) işbirliğiyle gerçekleştiren festivalin açılışı, ALKÜ Başöğretmen Konferans Salonu'nda yapıldı.

        ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, açılıştaki konuşmasında, etkinlikten elde edilecek gelirle 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da bulunan bilim sanat merkezleri için 4 piyano alınacağını söyledi.

        Festivale katkı sağlayanlara teşekkür eden Bayramoğlu, "Bu sanat merkezlerine bir piyanoyla birlikte, sevgilerimizi de göndereceğiz. Çünkü gönlümüz ve kalbimiz orada atmaya devam ediyor." dedi.

        ALTSO Başkanı Eray Erdem de anlamlı bir festivali hayata geçirdiklerini belirterek, "Uluslararası bir festivalin Alanya'da yapılıyor olması gurur verici. Aynı zamanda buradan elde edilecek gelirle deprem bölgesindeki okullarımıza piyano alarak, oradaki çocuklarımızın sanat eğitimine katkı sağlamış olacağız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından ALKÜ Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Zhanna Aktürk'ün yönettiği Mandolin Topluluğu konser verdi.

        Sahnede sanatçılara, Doç. Dr. Ahmet Mutlu Terzioğlu bağlamayla eşlik etti.

        Yerli ve yabancı 35 genç ve çocuk piyanistin katıldığı festivalde, sanatçılar 2 gün boyunca yeteneklerini sergileyecek.

        Festival, yarın yerli ve yabancı piyanistlerin sunumu ve ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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