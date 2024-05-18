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        Antalya'da yangın çıkan 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 yayla evi yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:44
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        Antalya'da yangın çıkan 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 yayla evi yandı.

        Güzören Mahallesi'ndeki bir yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 2 eve sıçradı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

        Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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