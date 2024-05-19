Kumluca Belediyespor, Beymelek Belediyespor'u mağlup etti

Karşılaşmayı, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve MHP Kumluca ilçe Başkanı Ömer Tekin ile çok sayıda taraftar izledi.

Kepez Belediyesi Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan maçta, normal süre her iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçti.

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