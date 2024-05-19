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        Kemer Halk Eğitim Merkezi aşçıları uluslararası yarışmada 3. oldu

        Kemer Halk Eğitim Müdürlüğü'nün usta aşçı öğretici ve kursiyerleri, Uluslararası Altın Şah Aşçılık Şampiyonası'nda üçüncülük kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:06
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        Kemer Halk Eğitim Merkezi aşçıları uluslararası yarışmada 3. oldu
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        Kemer Halk Eğitim Müdürlüğü'nün usta aşçı öğretici ve kursiyerleri, Uluslararası Altın Şah Aşçılık Şampiyonası'nda üçüncülük kazandı.

        Dünya Aşçılar Federasyonu tarafından Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de 17-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Altın Şah Aşçılık Şampiyonası'na katılan aşçı usta öğreticilerinden Fatma Siyem Yalçın ve Züleyha Pek ile kursiyer Cansu Ödübek, ustalar ve kursiyerler kategorilerinde başarılı olarak üçüncülük elde ettiler.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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