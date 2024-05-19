Kemer Halk Eğitim Merkezi aşçıları uluslararası yarışmada 3. oldu

Kemer Halk Eğitim Müdürlüğü'nün usta aşçı öğretici ve kursiyerleri, Uluslararası Altın Şah Aşçılık Şampiyonası'nda üçüncülük kazandı.

Dünya Aşçılar Federasyonu tarafından Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de 17-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Altın Şah Aşçılık Şampiyonası'na katılan aşçı usta öğreticilerinden Fatma Siyem Yalçın ve Züleyha Pek ile kursiyer Cansu Ödübek, ustalar ve kursiyerler kategorilerinde başarılı olarak üçüncülük elde ettiler.