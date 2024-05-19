Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:25 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Gürhan yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, Atatürk'ün gençlere emaneti olduğunu belirterek, bu emanetin yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

        Törende, Cumhuriyet Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kutlamalar kapsamında Konyaaltı Sahili'nde, dalgıçlar tarafından denizde ve sahilde Türk bayrağı açıldı.

        Programlar, folklor ve jimnastik gösterilerinin ardından çeşitli yarışmalarda derece elde edenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        - Muğla

        Muğla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile diğer kurum ve kuruluş temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlik yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte off-road araçları ve motokros sporcuları da yer aldı.

        Vali İdris Akbıyık'ın da katıldığı etkinlikte, gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Muğla Atatürk Stadyumu'na yürüdü.

        Açıkbaş, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, milletin en zor dönemlerden geçtiği zamanlarda, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kırılmaz inancıyla Türk'ün ayağa kalktığı ve bağımsızlık bayrağını açtığı gün olduğunu söyledi.

        Programda, Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

        Halk oyunları ve çeşitli spor gösterilerinin sunulduğu programın sonunda, radyo kontrollü model uçak uçuşu ve havai fişek gösterisi yapıldı.

        - Isparta ve Burdur

        Isparta'da da Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Etkinlikler, öğrencilerin Işıkkent Spor Salonu'nda yaptığı gösterilerle sona erdi.

        Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokol üyeleri katıldı.

        Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'nın çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Burdur Merkez Spor Salonu'nda devam eden törende, Kemerkaya, 19 Mayıs 1919'un Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde düşmanı İzmir'den denize dökmeye yemin edilen gün olduğunu söyledi.

        Gençlerin jimnastik gösterisinin ardından yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar

        Benzer Haberler

        Antalya'da 2 çocuğa şiddet uygulayan kreş sahibi tutuklandı; olay anı kamer...
        Antalya'da 2 çocuğa şiddet uygulayan kreş sahibi tutuklandı; olay anı kamer...
        Züccaciye sektörü, ihracatta dünyada ilk 5'e girmeyi hedefliyor
        Züccaciye sektörü, ihracatta dünyada ilk 5'e girmeyi hedefliyor
        Kemer Halk Eğitim Merkezi aşçıları uluslararası yarışmada 3. oldu
        Kemer Halk Eğitim Merkezi aşçıları uluslararası yarışmada 3. oldu
        "Antik Perge"nin stadyum arenasındaki çalışmalar tamamlandı
        "Antik Perge"nin stadyum arenasındaki çalışmalar tamamlandı
        Engel tanımayan danslarıyla 88 madalyanın sahibi oldular
        Engel tanımayan danslarıyla 88 madalyanın sahibi oldular
        Kumluca Belediyespor, Beymelek Belediyespor'u mağlup etti
        Kumluca Belediyespor, Beymelek Belediyespor'u mağlup etti