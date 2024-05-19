Aspendos "Gençlik ve Spor Gösterisi"ne sahne oldu

Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik ve Spor Gösterisi" düzenledi.

Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyonda, dünün mücadele kahramanları bugünün spor kahramanları dans koreografisiyle anlatıldı. Çeşitli spor branşlarının müzikalle aktarıldığı gösteriye Türkiye'nin 4 dört bir yanından 400 kişilik ekip katıldı.

Etkinlikte Türkiye'nin 7 bölgesinden halk oyunları ve cimnastik ile akrobasi gibi spor gösterileri yer aldı.