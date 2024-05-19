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        Aspendos "Gençlik ve Spor Gösterisi"ne sahne oldu

        Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik ve Spor Gösterisi" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:41
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        Aspendos "Gençlik ve Spor Gösterisi"ne sahne oldu
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        Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik ve Spor Gösterisi" düzenledi.

        Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyonda, dünün mücadele kahramanları bugünün spor kahramanları dans koreografisiyle anlatıldı. Çeşitli spor branşlarının müzikalle aktarıldığı gösteriye Türkiye'nin 4 dört bir yanından 400 kişilik ekip katıldı.

        Etkinlikte Türkiye'nin 7 bölgesinden halk oyunları ve cimnastik ile akrobasi gibi spor gösterileri yer aldı.

        Tarihi Aspendos surlarına Türk bayrağı yansıtılırken, dağcılık sporcuları ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle burçlardan sahneye indi.

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mart 1930'da Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde, "Bu kalede temsiller düzenleyin, konserler verin, güreşler tertip edin" sözü dolayısıyla gösterilerin Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği belirtildi.

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