Alanya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Oba Mahallesi'nde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halindeki 07 ACM 414 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

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