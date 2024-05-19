Alanya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Oba Mahallesi'nde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halindeki 07 ACM 414 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, otoparkta güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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