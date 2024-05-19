Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te ambulansla otomobil çarpıştı

        Antalya'nın Serik ilçesinde çarpışan ambulans ile otomobilin sürücüleri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:50 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te ambulansla otomobil çarpıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde çarpışan ambulans ile otomobilin sürücüleri yaralandı.

        Kadriye Mahallesi Legends Kavşağı'nda Mansur Kaynak idaresindeki 07 BGP 976 plakalı otomobil ile hasta almaya giden S.E. yönetimindeki 07 AJB 542 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından Serik’teki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Alanya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Aspendos "Gençlik ve Spor Gösterisi"ne sahne oldu
        Aspendos "Gençlik ve Spor Gösterisi"ne sahne oldu
        Antalya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı k...
        Antalya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı k...
        Antalya'da 2 çocuğa şiddet uygulayan kreş sahibi tutuklandı; olay anı kamer...
        Antalya'da 2 çocuğa şiddet uygulayan kreş sahibi tutuklandı; olay anı kamer...
        Züccaciye sektörü, ihracatta dünyada ilk 5'e girmeyi hedefliyor
        Züccaciye sektörü, ihracatta dünyada ilk 5'e girmeyi hedefliyor
        Kemer Halk Eğitim Merkezi aşçıları uluslararası yarışmada 3. oldu
        Kemer Halk Eğitim Merkezi aşçıları uluslararası yarışmada 3. oldu