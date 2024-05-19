Antalya'da gazeteciler yat turu ile yaza "merhaba" dedi
Antalya'da görev yapan gazeteciler, mavi turda bir araya geldi.
Antalya'da görev yapan gazeteciler, mavi turda bir araya geldi.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) düzenlediği geleneksel "Yaza Merhaba" etkinliği yoğun ilgi gördü. Programa katılan gazeteciler ve aileleri, Harem Maldiv isimli yat ile Akdeniz'in mavi sularında tura çıktı.
Etkinlikte stres atan gazeteciler, doyasıya eğlendi.
AGC Başkanı İdris Taş, yaptığı konuşmada, cemiyet üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği geliştirmeye önem verdiklerini söyledi.
Antalya medyasının gücüne dikkati çeken Taş, "Daha güzel günlerde daha güzel projelerde birlikte olmayı planlıyoruz. Her ay farklı etkinliklerde bir araya gelmeyi arzuluyoruz. Güne anlam katan kıymetli meslektaşlarımıza, misafirperverliklerinden dolayı Antalya Setur Koop Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı Can Sak, Harem Maldiv çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"Yaza Merhaba" etkinliği, Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Kaplan'ın "İnsan tanıma yöntemleri" sunumuyla sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.