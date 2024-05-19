Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kemer'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kemer'de kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemer'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kemer'de kutlama programı düzenlendi.

        Kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti. Judo, karate ve kick boks sporcularının gösteri yaptığı programda, çeşitli spor branşlarında milli takıma seçilen sporculara ödülleri verildi.

        Kutlama programına, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer Emniyet Müdürü Harun Mere, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kamil Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kamil Bozkurt, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Serik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Serik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Antalya'da gazeteciler yat turu ile yaza "merhaba" dedi
        Antalya'da gazeteciler yat turu ile yaza "merhaba" dedi
        Antalya'da balıkçılardan Bandırma Vapuru'na ithafen tekneli kortej
        Antalya'da balıkçılardan Bandırma Vapuru'na ithafen tekneli kortej
        Serik'te ambulansla otomobil çarpıştı
        Serik'te ambulansla otomobil çarpıştı
        Alanya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Aspendos "Gençlik ve Spor Gösterisi"ne sahne oldu
        Aspendos "Gençlik ve Spor Gösterisi"ne sahne oldu