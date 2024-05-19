Antalya'da 19 öğrenci Gençlik Bayramı'nı 19 metrelik erişte açarak kutladı

Özellikle İngilizlere Türk yemeklerinin öğretildiği Hüseyin ve Hatice Kayır'ın okulunda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

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