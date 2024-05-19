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        Antalya'da 19 öğrenci Gençlik Bayramı'nı 19 metrelik erişte açarak kutladı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, aşçılık okuluna dönüştürülen tarihi binada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 metrelik erişte hamuru açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:28
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        Antalya'da 19 öğrenci Gençlik Bayramı'nı 19 metrelik erişte açarak kutladı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde, aşçılık okuluna dönüştürülen tarihi binada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 metrelik erişte hamuru açıldı.

        Kalkan Mahallesi'nde 1930'da yapımına başlanan tarihi bina uzun yıllar hizmet verdikten sonra 2017'de restore edilerek, Aşçılık Okuluna (GP Cooking School) dönüştürüldü.

        Özellikle İngilizlere Türk yemeklerinin öğretildiği Hüseyin ve Hatice Kayır'ın okulunda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Mustafa Kocakaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 19 öğrencinin katılımıyla 19 metrelik erişte hamuru açıldı. Pişirilen erişte, öğrencilere ikram edildi.

        Ayrıca, undan ay yıldız simgesi yapılarak yanına 19 Mayıs yazıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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