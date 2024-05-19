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        Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaretinde konakladığı Alanya Atatürk Evi ve Müzesi, restorasyonun ardından ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:13
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        Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaretinde konakladığı Alanya Atatürk Evi ve Müzesi, restorasyonun ardından ziyarete açıldı.

        Atatürk'ün 18 Şubat 1935'te ziyareti sırasında ilçede kaldığı ve evin sahibi Tevfik Azakoğlu'nun rızasıyla 1987'den itibaren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi olarak hizmet veren tarihi konaktaki restorasyon tamamlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Alanya Müzesi işbirliğinde bir yıl süren restorasyonun ardından konakta açılış töreni düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya Atatürk Evi ve Müzesi'ni açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Atatürk'ün 1935'te gelip konakladığı binayı Bakanlığa bağışlayarak 1987'den beri hem Alanya halkına hem de yurt içi ve dışından gelen misafirlere ziyaret etme imkanı sağlayan Azakoğlu ailesine teşekkür eden Zoroğlu, "Evimiz bir restorasyon süreci geçirdi. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Alanya Müzesi işbirliğinde restorasyon süreci tamamlanmış oldu." diye konuştu.

        Kaymakam Fatih Ürkmezer, Türk milleti için anlamlı bir günde Atatürk Evi'nin ziyarete açılmasının önemine değindi.

        Selçuklu Devleti'nin yazlık başkentliğini yapan Alanya'nın tarihiyle önemli bir kent olduğuna dikkati çeken Ürkmezer, "Atatürk Evi ve Müzesi'nin restorasyonu, Alanya'nın Cumhuriyet dönemi eserleriyle de ön plana çıkmasını sağlayacak önemli bir katkı." dedi.

        İlçe Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya'ya geldiğinde Atatürk'ün konakladığı ve dinlendiği evi ilçeye yeniden kazandırdığı için Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, Atatürk Evi ve Müzesi'ni gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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