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        Alanya'da otel lojmanında çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otel çalışanlarının kaldığı lojmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 19:01 Güncelleme: 19.05.2024 - 19:01
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        Alanya'da otel lojmanında çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otel çalışanlarının kaldığı lojmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Türkler Mahallesi'nde altı katlı lojmanın üçüncü katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

        Yangında dumandan etkilenen 9 otel çalışanı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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