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        Antalya'da Karacaören şenlikleri kapsamında motosiklet yarışları düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Karacaören şenlikleri kapsamında düzenlenen yarışlarda, 50 enduro ve motokros sporcusu mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 20:12 Güncelleme: 19.05.2024 - 20:12
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        Antalya'da Karacaören şenlikleri kapsamında motosiklet yarışları düzenlendi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Karacaören şenlikleri kapsamında düzenlenen yarışlarda, 50 enduro ve motokros sporcusu mücadele etti.

        Karacaören Mahallesi'nde ilki düzenlenen şenlikte, motosiklet yarışlarının yanı sıra halat çekme ve eşek yarışmaları yapıldı, yöresel oyunlar oynandı.

        Farklı illerden gelen 50 enduro ve motokros sporcusu, beş kategoride dereceye girebilmek için mücadele etti. Bir bölümü Alakır çayında geçen mücadelede suya giren sporcular, zor anlar yaşadı.

        Motokrosçular daha sonra eşeklere binerek yarıştı. Sporculardan Kemal Deveci, motorla yapılan çeşitli yarışlarda dereceye girdiğini ancak eşek yarışının motor yarışından daha zor olduğunu söyledi.

        Karacaören Mahallesi Muhtarı Yusuf Uysal da ilk defa düzenledikleri Karacören şenliklerine vatandaşların ilgi gösterdiğini belirterek, şenliği her yıl düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

        Motokros yarışmasında dereceye giren Çağrı Arslan ise güzel, doğayla iç içe bir etkinlik düzenlendiğini bildirerek, yarış etaplarının hayli zorlu olduğunu aktardı.

        Yarışlarda dereceye giren sporculara plaketle çeşitli ödüller verildi, Kumluca'da yetişen karpuz hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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