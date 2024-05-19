Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da fener alayı ve konser düzenlendi

        Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:49 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da fener alayı ve konser düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi'ndeki Varyant'ta düzenlenen fener alayı için Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

        Katılımcılar, ellerinde fenerlerle marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, bazı siyasi parti temsilcileri ile milletvekillerinin de katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Belediye Başkanı Böcek, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin 105 yıldır yolu aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.

        Vatanın dört bir yanı işgal altındayken 7'den 70'e inançlı Türk halkının tüm imkansızlıklara rağmen topyekun verdiği mücadeleyle tüm dünyaya örnek olan büyük bir destan yazdığını vurgulayan Böcek, "19 Mayıs kurtuluşa olan inancın, bağımsızlığın ve özgürlüğün, vazgeçmeyenlerin, pes etmeyenlerin günüdür." dedi.

        Konuşmaların ardından şarkıcı Buray, sahne aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Buruk bir gece!
        Buruk bir gece!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Antalya'da 20 bin kişilik fener alayında meşaleler '19 Mayıs' için yandı
        Antalya'da 20 bin kişilik fener alayında meşaleler '19 Mayıs' için yandı
        Filenin Sultanları, Fransa'ya set vermedi
        Filenin Sultanları, Fransa'ya set vermedi
        Antalya'da Karacaören şenlikleri kapsamında motosiklet yarışları düzenlendi
        Antalya'da Karacaören şenlikleri kapsamında motosiklet yarışları düzenlendi
        Alanya'da otel lojmanında çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
        Alanya'da otel lojmanında çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
        Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı
        Alanya Atatürk Evi ve Müzesi açıldı
        Antalya'da 19 öğrenci Gençlik Bayramı'nı 19 metrelik erişte açarak kutladı
        Antalya'da 19 öğrenci Gençlik Bayramı'nı 19 metrelik erişte açarak kutladı